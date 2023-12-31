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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 64656667 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 28% 5 2- Погане. Некомпетентне. 22% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 6% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Нед 31 гру, 2023 09:28 Investor_K написав: Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока. Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. sens

Повідомлень: 15249 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 09:57 sens написав: Investor_K написав: Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока. Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.

Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії. Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії. Investor_K

Повідомлень: 9404 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 885 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 10:54 Re: Ощадбанк sens написав: Investor_K написав: Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока. Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема. vadymbanker Повідомлень: 841 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 11:10 vadymbanker написав: sens написав: Investor_K написав: Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока. Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.

Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення sens

Повідомлень: 15249 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 11:11 Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав: Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока. Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто.

Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії. Мені дає, бо преміальна картка. До 50000 без комісії. моя найдешевша картка пенсійна на касі теж дає зняти більше 10000 грн за один раз. Які привілеї дає преміальна картка? моя найдешевша картка пенсійна на касі теж дає зняти більше 10000 грн за один раз. Які привілеї дає преміальна картка? sens

Повідомлень: 15249 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 12:18 sens написав: Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам.

Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.

Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються. Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються. 24589 Повідомлень: 15 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 12:58 Re: Ощадбанк sens написав: vadymbanker написав: sens написав: [quote="5667376:Investor_K"]Недавно стал коиентом Ощада. Что нравится -купюры в банкомате всегда новые. Но это пока.

Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Між 20 і 25 числами,коли платять комунальні,з картки на касі будуть дуже різні. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Цікава річ , відсотки по валютним мізерні,валюту якщо на касі замовити все ок, нажаль неможливо як в Приват замовити в інше місто. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема. Я замовляв в iншi мiста, без проблем. Рiзницi нема.

Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення[/quote]Так дзвiнком в вiддiлення, напряму. Як? Дзвінком на касу по телефону?) В Одесі, ласкаво запрошують і кажуть що замовлення гривні не потрібно) , особливо коли питаєш,в мене не питають ні ПІБ,ні звідки. До діда мороза такі замовлення[/quote]Так дзвiнком в вiддiлення, напряму. vadymbanker Повідомлень: 841 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 13:06 Re: Ощадбанк 24589 написав: В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.

Далеко не все - решаются а если и решаются - далеко не всегда быстро. Буквально свежий кейс мне рассказала знакомая вчера. Решила она валютки купить перед новым годом. В четверг если быть точнее. Карта у нее была давно - социальная, плюс валютную открыла в прошлом месяца и была уверена что все у нее получится. Ан - нет - внесла то на свою социалку денежку легко - почти 50к (ну чтобы там 1300 баксов получалось). Пытается совершить валютообмен - а фигушки. Пишет сервер не работает - попробуйте позже. После десятка попыток "позже" решилась звякнуть на горячку - там ей долго пытались помочь - в итоге выдали - у вас заблокированы все операции по данной карте ибо у вас прописка в области что частична оккупирована и надо прийти в отделение первого или второго типа и доказать что вы не оккупации . На вопрос если операции по карте заблокированы - почему на карту принято пополнение? - ответа дать не смогли. На вопрос почему когда месяц назад она карту валютную оформляли - естественно в не оккупированной части Украины - банк не посчитал это доказательством что она не в оккупации? - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда карту блокировали - ее банк об этом никак не информировал (а она прописана на не оккупированной части области и с начала войны все время находилась в не оккупированной части Украины) - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда она пыталась сделать валютообмен - ей система писала о неработающем сервере и ни слова о блокировке карты и необходимости обратиться в отделение? - ответа дать не смогли. Но самое интересное было дальше - придя в четверг (28.12.2023) в отделение и написав все заявления она узнала что разблокировать ее карту смогут лишь в 2024 году - причем сам сотрудник отделения (а это центральное областное отделение) - самих блокировок нигде в системе не видит (чтобы установить что это действительно блокировка сотрудник с моей знакомой ходили к банкомату и пытались снять 1500 грн. - и получив отлуп - сотрудник убедилась, что похоже да - это таки блок). И самое смешное в этой ситуации, что сотрудник центрального областного отделения Ощадбанка ничего кроме сбора и пересылки документов дальше в Киев сделать не может ибо им такого права при блокировках не дано. Шик-блеск-красота!!! Почти 50к заблокированы на счете (минимум на 5 дней - на самом деле дольше но об этом ниже) - с которого даже на мобильные заощадження перекинуть система не дает. Единственно - с барского плеча Ощад позволяет снять с такой карты 1000 грн. в день . Но и это не конец истории. В пятницу 29.12.2023 (ВЕЧЕРОМ последнего рабочего дня года) ей позвонила та сотрудница, которая принимала у нее доки и сказала что Киев забраковал сканы документов (справка об ИНН действительно "бледная") и моей знакомой надо будет в первый рабочий день нового года опять прийти с доками в отделение, где их по новой будут сканировать, по новой отсылать и Киев по новой рассматривать пакет доков. Естественно минимум 2 рабочих дня не считая день подачи доков. А значит деньги будут заблокированы еще дополнительных 3 дня. Нормально так валютку прикупить удалось .

Но лично мне не понятно одно - как объяснить почему если человек уже пришел в центральное областное отделение банка где его полностью идентифицировали - почему не дать такую элементарную операцию как разблокировка счета - в полномочия сотрудников областного отделения? Зачем обязательно пересылать доки на Киев (где как показывает практика - сотруднику может не понравится качество скана ИНН)? И рассматривать из потом еще 2 дня? Центральный ощад не доверяет центральным областным своим отделениям? Я просто был в шоке от такой клиенто-ориентированности когда она мне все это пересказывала и просила совет как поступить? А никак ибо это ощАД - отстойнейшее банковское учреждение Украины Далеко не все - решаются а если и решаются - далеко не всегда быстро. Буквально свежий кейс мне рассказала знакомая вчера. Решила она валютки купить перед новым годом. В четверг если быть точнее. Карта у нее была давно - социальная, плюс валютную открыла в прошлом месяца и была уверена что все у нее получится. Ан - нет - внесла то на свою социалку денежку легко - почти 50к (ну чтобы там 1300 баксов получалось). Пытается совершить валютообмен - а фигушки. Пишет сервер не работает - попробуйте позже. После десятка попыток "позже" решилась звякнуть на горячку - там ей долго пытались помочь - в итоге выдали - у вас заблокированы все операции по данной карте ибо у вас прописка в области что частична оккупирована и надо прийти в отделение первого или второго типа и доказать что вы не оккупации. На вопрос если операции по карте заблокированы - почему на карту принято пополнение? - ответа дать не смогли. На вопрос почему когда месяц назад она карту валютную оформляли - естественно в не оккупированной части Украины - банк не посчитал это доказательством что она не в оккупации? - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда карту блокировали - ее банк об этом никак не информировал (а она прописана на не оккупированной части области и с начала войны все время находилась в не оккупированной части Украины) - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда она пыталась сделать валютообмен - ей система писала о неработающем сервере и ни слова о блокировке карты и необходимости обратиться в отделение? - ответа дать не смогли. Но самое интересное было дальше - придя в четверг (28.12.2023) в отделение и написав все заявления она узнала что разблокировать ее карту смогут лишь в 2024 году - причем сам сотрудник отделения (а это центральное областное отделение) - самих блокировок нигде в системе не видит (чтобы установить что это действительно блокировка сотрудник с моей знакомой ходили к банкомату и пытались снять 1500 грн. - и получив отлуп - сотрудник убедилась, что похоже да - это таки блок). И самое смешное в этой ситуации, что сотрудник центрального областного отделения Ощадбанка ничего кроме сбора и пересылки документов дальше в Киев сделать не может ибо им такого права при блокировках не дано. Шик-блеск-красота!!! Почти 50к заблокированы на счете (минимум на 5 дней - на самом деле дольше но об этом ниже) - с которого даже на мобильные заощадження перекинуть система не дает. Единственно - с барского плеча Ощад позволяет снять с такой карты 1000 грн. в день. Но и это не конец истории. В пятницу 29.12.2023 (ВЕЧЕРОМ последнего рабочего дня года) ей позвонила та сотрудница, которая принимала у нее доки и сказала что Киев забраковал сканы документов (справка об ИНН действительно "бледная") и моей знакомой надо будет в первый рабочий день нового года опять прийти с доками в отделение, где их по новой будут сканировать, по новой отсылать и Киев по новой рассматривать пакет доков. Естественно минимум 2 рабочих дня не считая день подачи доков. А значит деньги будут заблокированы еще дополнительных 3 дня. Нормально так валютку прикупить удалосьНо лично мне не понятно одно - как объяснить почему если человек уже пришел в центральное областное отделение банка где его полностью идентифицировали - почему не дать такую элементарную операцию как разблокировка счета - в полномочия сотрудников областного отделения? Зачем обязательно пересылать доки на Киев (где как показывает практика - сотруднику может не понравится качество скана ИНН)? И рассматривать из потом еще 2 дня? Центральный ощад не доверяет центральным областным своим отделениям? Я просто был в шоке от такой клиенто-ориентированности когда она мне все это пересказывала и просила совет как поступить? А никак ибо это ощАД - отстойнейшее банковское учреждение Украины Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 31 гру, 2023 13:26, всього редагувалось 1 раз. WallNutPen Повідомлень: 1011 З нами з: 08.06.20 Подякував: 28 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 13:23 WallNutPen написав: 24589 написав: В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.

Далеко не все - решаются а если и решаются - далеко не всегда быстро. Буквально свежий кейс мне рассказала знакомая вчера. Решила она валютки купить перед новым годом. В четверг если быть точнее. Карта у нее была давно - социальная, плюс валютную открыла в прошлом месяца и была уверена что все у нее получится. Ан - нет - внесла то на свою социалку денежку легко - почти 50к (ну чтобы там 1300 баксов получалось). Пытается совершить валютообмен - а фигушки. Пишет сервер не работает - попробуйте позже. После десятка попыток "позже" решилась звякнуть на горячку - там ей долго пытались помочь - в итоге выдали - у вас заблокированы все операции по данной карте ибо у вас прописка в области что частична оккупирована и надо прийти в отделение первого или второго типа и доказать что вы не оккупации . На вопрос если операции по карте заблокированы - почему на карту принято пополнение? - ответа дать не смогли. На вопрос почему когда месяц назад она карту валютную оформляли - естественно в не оккупированной части Украины - банк не посчитал это доказательством что она не в оккупации? - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда карту блокировали - ее банк об этом никак не информировал (а она прописана на не оккупированной части области и с начала войны все время находилась в не оккупированной части Украины) - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда она пыталась сделать валютообмен - ей система писала о неработающем сервере и ни слова о блокировке карты и необходимости обратиться в отделение? - ответа дать не смогли. Но самое интересное было дальше - придя в четверг (27.12.2023) в отделение и написав все заявления она узнала что разблокировать ее карту смогут лишь в 2024 году - причем сам сотрудник отделения (а это центральное областное отделение) - самих блокировок нигде в системе не видит (чтобы установить что это действительно блокировка сотрудник с моей знакомой ходили к банкомату и пытались снять 1500 грн. - и получив отлуп - сотрудник убедилась, что похоже да - это таки блок). И самое смешное в этой ситуации, что сотрудник центрального областного отделения Ощадбанка ничего кроме сбора и пересылки документов дальше в Киев сделать не может ибо им такого права при блокировках не дано. Шик-блеск-красота!!! Почти 50к заблокированы на счете (минимум на 5 дней - на самом деле дольше но об этом ниже) - с которого даже на мобильные заощадження перекинуть система не дает. Единственно - с барского плеча Ощад позволяет снять с такой карты 1000 грн. в день . Но и это не конец истории. В пятницу 29.12.2023 (ВЕЧЕРОМ последнего рабочего дня года) ей позвонила та сотрудница, которая принимала у нее доки и сказала что Киев забраковал сканы документов (справка об ИНН действительно "бледная") и моей знакомой надо будет в первый рабочий день нового года опять прийти с доками в отделение, где их по новой будут сканировать, по новой отсылать и Киев по новой рассматривать пакет доков. Естественно минимум 2 рабочих дня не считая день подачи доков. А значит деньги будут заблокированы еще дополнительных 3 дня. Нормально так валютку прикупить удалось .

Но лично мне не понятно одно - как объяснить почему если человек уже пришел в центральное областное отделение банка где его полностью идентифицировали - почему не дать такую элементарную операцию как разблокировка счета - в полномочия сотрудников областного отделения? Зачем обязательно пересылать доки на Киев (где как показывает практика - сотруднику может не понравится качество скана ИНН)? И рассматривать из потом еще 2 дня? Центральный ощад не доверяет центральным областным своим отделениям? Я просто был в шоке от такой клиенто-ориентированности когда она мне все это пересказывала и просила совет как поступить? А никак ибо это ощАД - отстойнейшее банковское учреждение Украины Далеко не все - решаются а если и решаются - далеко не всегда быстро. Буквально свежий кейс мне рассказала знакомая вчера. Решила она валютки купить перед новым годом. В четверг если быть точнее. Карта у нее была давно - социальная, плюс валютную открыла в прошлом месяца и была уверена что все у нее получится. Ан - нет - внесла то на свою социалку денежку легко - почти 50к (ну чтобы там 1300 баксов получалось). Пытается совершить валютообмен - а фигушки. Пишет сервер не работает - попробуйте позже. После десятка попыток "позже" решилась звякнуть на горячку - там ей долго пытались помочь - в итоге выдали - у вас заблокированы все операции по данной карте ибо у вас прописка в области что частична оккупирована и надо прийти в отделение первого или второго типа и доказать что вы не оккупации. На вопрос если операции по карте заблокированы - почему на карту принято пополнение? - ответа дать не смогли. На вопрос почему когда месяц назад она карту валютную оформляли - естественно в не оккупированной части Украины - банк не посчитал это доказательством что она не в оккупации? - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда карту блокировали - ее банк об этом никак не информировал (а она прописана на не оккупированной части области и с начала войны все время находилась в не оккупированной части Украины) - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда она пыталась сделать валютообмен - ей система писала о неработающем сервере и ни слова о блокировке карты и необходимости обратиться в отделение? - ответа дать не смогли. Но самое интересное было дальше - придя в четверг (27.12.2023) в отделение и написав все заявления она узнала что разблокировать ее карту смогут лишь в 2024 году - причем сам сотрудник отделения (а это центральное областное отделение) - самих блокировок нигде в системе не видит (чтобы установить что это действительно блокировка сотрудник с моей знакомой ходили к банкомату и пытались снять 1500 грн. - и получив отлуп - сотрудник убедилась, что похоже да - это таки блок). И самое смешное в этой ситуации, что сотрудник центрального областного отделения Ощадбанка ничего кроме сбора и пересылки документов дальше в Киев сделать не может ибо им такого права при блокировках не дано. Шик-блеск-красота!!! Почти 50к заблокированы на счете (минимум на 5 дней - на самом деле дольше но об этом ниже) - с которого даже на мобильные заощадження перекинуть система не дает. Единственно - с барского плеча Ощад позволяет снять с такой карты 1000 грн. в день. Но и это не конец истории. В пятницу 29.12.2023 (ВЕЧЕРОМ последнего рабочего дня года) ей позвонила та сотрудница, которая принимала у нее доки и сказала что Киев забраковал сканы документов (справка об ИНН действительно "бледная") и моей знакомой надо будет в первый рабочий день нового года опять прийти с доками в отделение, где их по новой будут сканировать, по новой отсылать и Киев по новой рассматривать пакет доков. Естественно минимум 2 рабочих дня не считая день подачи доков. А значит деньги будут заблокированы еще дополнительных 3 дня. Нормально так валютку прикупить удалосьНо лично мне не понятно одно - как объяснить почему если человек уже пришел в центральное областное отделение банка где его полностью идентифицировали - почему не дать такую элементарную операцию как разблокировка счета - в полномочия сотрудников областного отделения? Зачем обязательно пересылать доки на Киев (где как показывает практика - сотруднику может не понравится качество скана ИНН)? И рассматривать из потом еще 2 дня? Центральный ощад не доверяет центральным областным своим отделениям? Я просто был в шоке от такой клиенто-ориентированности когда она мне все это пересказывала и просила совет как поступить? А никак ибо это ощАД - отстойнейшее банковское учреждение Украины 24589 Повідомлень: 15 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 64656667 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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