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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 13:55
Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Нед 31 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:57
24589 написав: sens написав:
Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам.
Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.
Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.
Я відучора в Одесі. Сьогодні відділення зранку не працюють. В дорогу треба було зняти готівку.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:02
WallNutPen написав: Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к
У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:29
Amethyst написав: WallNutPen написав: Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к
У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе
Передал ваше сообщение знакомой - 2 января пойдет (все равно для разблока идти) - попробует, вооруженная вашими советами. Спасибо.
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