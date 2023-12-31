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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 65666768 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 28% 5 2- Погане. Некомпетентне. 22% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 6% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Нед 31 гру, 2023 13:55 Amethyst написав: А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.

И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 31 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз. WallNutPen Повідомлень: 1013 З нами з: 08.06.20 Подякував: 29 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 13:57 24589 написав: sens написав: Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам. Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам.

Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.

Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються. Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.

Я відучора в Одесі. Сьогодні відділення зранку не працюють. В дорогу треба було зняти готівку. Я відучора в Одесі. Сьогодні відділення зранку не працюють. В дорогу треба було зняти готівку. sens

Повідомлень: 15251 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 839 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 14:02 WallNutPen написав: Amethyst написав: А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.

И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней

Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к



У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-кУ меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе Amethyst

Повідомлень: 4897 З нами з: 05.05.21 Подякував: 374 раз. Подякували: 913 раз. Профіль 1 9 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 31 гру, 2023 14:29 Amethyst написав: WallNutPen написав: Amethyst написав: А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.

И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней

Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к



У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-кУ меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе

Передал ваше сообщение знакомой - 2 января пойдет (все равно для разблока идти) - попробует, вооруженная вашими советами. Спасибо. Передал ваше сообщение знакомой - 2 января пойдет (все равно для разблока идти) - попробует, вооруженная вашими советами. Спасибо. WallNutPen Повідомлень: 1013 З нами з: 08.06.20 Подякував: 29 раз. Подякували: 282 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 65666768 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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