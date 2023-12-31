RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:55

  Amethyst написав:А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней :(
Востаннє редагувалось WallNutPen в Нед 31 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 08.06.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 13:57

  24589 написав:
  sens написав:Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам.

Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.
Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.

Я відучора в Одесі. Сьогодні відділення зранку не працюють. В дорогу треба було зняти готівку.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15251
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 839 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:02

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней :(

Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к

У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4897
З нами з: 05.05.21
Подякував: 374 раз.
Подякували: 913 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 14:29

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе

Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней :(

Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к

У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе

Передал ваше сообщение знакомой - 2 января пойдет (все равно для разблока идти) - попробует, вооруженная вашими советами. Спасибо.
WallNutPen
 
Повідомлень: 1013
З нами з: 08.06.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 282 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 65666768
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (674)
31.12.2023 13:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.