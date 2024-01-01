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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 гру, 2023 13:55
Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Нед 31 гру, 2023 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 13:57
24589 написав: sens написав:
Банкомат Ощадбанк більше 10000 грн в день не дає по своїм карткам.
Технічно він може видати тільки 8/10к за раз, якщо це WN старий.
Ну і не забудьте зняти ліміт, в ощаді вони мізерні, щоб не скамили пенсіонерів. Можна на ГЛ, роботу Софії скажіть: «спрацював ліміт», за якою карткою і вона вам його зніме повністю на час до кінця дня. Або ощадбот в тг. В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.
Я відучора в Одесі. Сьогодні відділення зранку не працюють. В дорогу треба було зняти готівку.
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:02
WallNutPen написав: Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к
У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе
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Додано: Нед 31 гру, 2023 14:29
Amethyst написав: WallNutPen написав: Amethyst написав:
А попробуйте открыть Диджитал в приложении (в любой валюте), она идёт в тарифе МояКартка -- снятие анлим в кассе.
И снимать грн.со счета, а не с карты, т.е. через менагер-ордер, а не через ПОС в кассе
Открыть другую карту уверен что даст (валютную то открыли в прошлом месяце) - но не даст перекинуть деньгу с заблоченной карты. Там я так понял установлен неподымаемый лимит на 1000 грн. на календарный день на расходные операции ( знакомая с четверга по 1000 грн. теперь ежедневно снимает в банкомате). Все что свыше - ничего не дает сделать - даже на заощадження перекинуть. Менеджер сказала - она бессильна и со счета ей тоже система снять не даст. Сказали ждать только разблокировки - ну или по 1к снимать 49 дней
Вот ответ менагера мне не нравится. Она не пробовала поработать со счётом. Кроме этого у менагерки просто может НЕ быть допуска (она новенькая) для работы со счетами. Нужен (зам)нач отд-я или таки просветленный сотр-к
У меня идея была снять таки через кассу с заблоченой карты на новую Диджитал, и с нее сразу обменять в апликухе
Передал ваше сообщение знакомой - 2 января пойдет (все равно для разблока идти) - попробует, вооруженная вашими советами. Спасибо.
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Додано: Пон 01 січ, 2024 09:45
WallNutPen написав: 24589 написав:
В ощаду багато таких своїх нюансів, але вони вирішуються.
Далеко не все - решаются а если и решаются - далеко не всегда быстро. Буквально свежий кейс мне рассказала знакомая вчера. Решила она валютки купить перед новым годом. В четверг если быть точнее. Карта у нее была давно - социальная, плюс валютную открыла в прошлом месяца и была уверена что все у нее получится. Ан - нет - внесла то на свою социалку денежку легко - почти 50к (ну чтобы там 1300 баксов получалось). Пытается совершить валютообмен - а фигушки. Пишет сервер не работает - попробуйте позже. После десятка попыток "позже" решилась звякнуть на горячку - там ей долго пытались помочь - в итоге выдали - у вас заблокированы все операции по данной карте ибо у вас прописка в области что частична оккупирована и надо прийти в отделение первого или второго типа и доказать что вы не оккупации
. На вопрос если операции по карте заблокированы - почему на карту принято пополнение? - ответа дать не смогли. На вопрос почему когда месяц назад она карту валютную оформляли - естественно в не оккупированной части Украины - банк не посчитал это доказательством что она не в оккупации? - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда карту блокировали - ее банк об этом никак не информировал (а она прописана на не оккупированной части области и с начала войны все время находилась в не оккупированной части Украины) - ответ дать не смогли. На вопрос почему когда она пыталась сделать валютообмен - ей система писала о неработающем сервере и ни слова о блокировке карты и необходимости обратиться в отделение? - ответа дать не смогли. Но самое интересное было дальше - придя в четверг (28.12.2023) в отделение и написав все заявления она узнала что разблокировать ее карту смогут лишь в 2024 году - причем сам сотрудник отделения (а это центральное областное отделение) - самих блокировок нигде в системе не видит (чтобы установить что это действительно блокировка сотрудник с моей знакомой ходили к банкомату и пытались снять 1500 грн. - и получив отлуп - сотрудник убедилась, что похоже да - это таки блок). И самое смешное в этой ситуации, что сотрудник центрального областного отделения Ощадбанка ничего кроме сбора и пересылки документов дальше в Киев сделать не может ибо им такого права при блокировках не дано. Шик-блеск-красота!!! Почти 50к заблокированы на счете (минимум на 5 дней - на самом деле дольше но об этом ниже) - с которого даже на мобильные заощадження перекинуть система не дает. Единственно - с барского плеча Ощад позволяет снять с такой карты 1000 грн. в день
. Но и это не конец истории. В пятницу 29.12.2023 (ВЕЧЕРОМ последнего рабочего дня года) ей позвонила та сотрудница, которая принимала у нее доки и сказала что Киев забраковал сканы документов (справка об ИНН действительно "бледная") и моей знакомой надо будет в первый рабочий день нового года опять прийти с доками в отделение, где их по новой будут сканировать, по новой отсылать и Киев по новой рассматривать пакет доков. Естественно минимум 2 рабочих дня не считая день подачи доков. А значит деньги будут заблокированы еще дополнительных 3 дня. Нормально так валютку прикупить удалось
.
Но лично мне не понятно одно - как объяснить почему если человек уже пришел в центральное областное отделение банка где его полностью идентифицировали - почему не дать такую элементарную операцию как разблокировка счета - в полномочия сотрудников областного отделения? Зачем обязательно пересылать доки на Киев (где как показывает практика - сотруднику может не понравится качество скана ИНН)? И рассматривать из потом еще 2 дня? Центральный ощад не доверяет центральным областным своим отделениям? Я просто был в шоке от такой клиенто-ориентированности когда она мне все это пересказывала и просила совет как поступить? А никак ибо это ощАД - отстойнейшее банковское учреждение Украины
По данной социальной карте не было операций в течении года. Ощад временно блокирует по таким картам расходы больше чем ₴1000. Блок снимается.
Согласен, Банк должен информировать, что карта с ограничениями.
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vadymbanker
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