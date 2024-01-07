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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:06

  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
24589
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:40

Re: Ощадбанк

24589 написав:
  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.
2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:47

  vadymbanker написав:
24589 написав:
  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.
2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи..
скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день
sens
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