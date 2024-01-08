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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:06

  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
24589
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:40

Re: Ощадбанк

24589 написав:
  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.
2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи..
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 11:47

  vadymbanker написав:
24589 написав:
  vadymbanker написав:Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.
  vadymbanker написав:Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік)
1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.
2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи..
скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день
sens
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 01:18

  sens написав:скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день

В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.
Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 08:16

  24589 написав:
  sens написав:скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день

В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.
Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот.

Дякую але питання було по-перше поповнення картки Ощадбанк через термінал іншого власника,наприклад ізіпей або сіті24, по-друге ,інші картки інших банків. Наприклад картку віртуальну Восток можна поповнити за раз не більше 29999,99 грн , тому якщо мета вкластися на більшу суму і цю суму між іншими банками розділити , чи дочекатися робочого дня і робити поповнення в інший спосіб.
sens
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