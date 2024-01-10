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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 66676869 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 28% 5 2- Погане. Некомпетентне. 22% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 6% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Суб 06 січ, 2024 19:06 vadymbanker написав: Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.

vadymbanker написав: Это ограничения Easypay, не Ощада.

Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) 24589 Повідомлень: 23 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 11:40 Re: Ощадбанк 24589 написав: vadymbanker написав: Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.

vadymbanker написав: Это ограничения Easypay, не Ощада.

Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) 1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.

2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи.. 1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи.. vadymbanker Повідомлень: 851 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 січ, 2024 11:47 vadymbanker написав: 24589 написав: vadymbanker написав: Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Больше ₴5000 не пополнял в терминале Easypay, если приложите карту к NFC, должно разрешить до ₴30000.

Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.

vadymbanker написав: Это ограничения Easypay, не Ощада.

Это ограничения Easypay, не Ощада.

І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) Ні. З серпня за новими вимогами потрібен другий фактор. Це смска або дзвінок або пін картки(ІПТ банків) тощо.І теж ні. Це обмеження введені постановами НБУ №89, 90 від 31.06.2023 для усіх фінансових установ, що мають ПТКС, а не персонально ТОВ «ФК КОНТРАКТОВИЙ ДІМ»(ізік) 1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.

2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи.. 1. Проходил фактор звонком, всеравно требовало приложить карту. А так до ₴5000.2. Ограничение НБУ, которые принял easypay в данном случаи.. скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день sens

Повідомлень: 15350 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 01:18 sens написав: скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день

В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.

Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот. В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот. 24589 Повідомлень: 23 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 08:16 24589 написав: sens написав: скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день скільки фізично за 1 календарний день можливо поповнити картку у грн в Ощадбанку, якщо є досвід то цікавіть також по картках банків які також дають поповнення рахунку безкоштовно і на які суми за 1 день

В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.

Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот. В сенсі фізично? Будь-якими способами? Скокахоч в касі. 100к+==опитувальник, 400к+==опитувальник+доки в ДСФМУ+чекаєш відповідь.Особисто «мєшок» не поповняв, але люди заносять, проходять. В ощаді норм ФМ, якщо шось є то катить, а не одразу бан, відмова, розворот.

Дякую але питання було по-перше поповнення картки Ощадбанк через термінал іншого власника,наприклад ізіпей або сіті24, по-друге ,інші картки інших банків. Наприклад картку віртуальну Восток можна поповнити за раз не більше 29999,99 грн , тому якщо мета вкластися на більшу суму і цю суму між іншими банками розділити , чи дочекатися робочого дня і робити поповнення в інший спосіб. Дякую але питання було по-перше поповнення картки Ощадбанк через термінал іншого власника,наприклад ізіпей або сіті24, по-друге ,інші картки інших банків. Наприклад картку віртуальну Восток можна поповнити за раз не більше 29999,99 грн , тому якщо мета вкластися на більшу суму і цю суму між іншими банками розділити , чи дочекатися робочого дня і робити поповнення в інший спосіб. sens

Повідомлень: 15350 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 847 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 13:08







*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*



Для цього:

- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800

- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)

- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення: https://bit.ly/3hOfCIT " "Шановний клієнте,*відповідно до вимог НБУ в 2024 році Вам необхідно повідомляти банку максимальний обсяг фінансових надходжень, які плануєте проводити в банку протягом місяця.*Для цього:- зателефонуйте до Контакт-центру 0800210800- або відправте СМС на номер 8052 з текстом «Надходження ХХХХХХ» (де ХХ макс.обсяг фін.надходжень)- або зверніться до обслуговуючого відділення. Запис на зустріч у відділення:



Ще хтось таке отримував раніше?

Яку максимальну суму можна вказати, щоб банк з доками не чіпав? Ощад надіслав таке повідомлення:Ще хтось таке отримував раніше?Яку максимальну суму можна вказати, щоб банк з доками не чіпав? makar_ Повідомлень: 6 З нами з: 23.10.23 Подякував: 4 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 66676869 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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