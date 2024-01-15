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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:17
sens написав: Plt написав:
Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?
Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:43
Plt написав: sens написав: Plt написав:
Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?
Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
Спочатку письмова заява по суті події в найближче від-ня ощАду, а після отримання відповіді, якщо вона вас не задовольнить, то подавайте заяву у Поліцію.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:34
Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
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