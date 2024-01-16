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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:17

  sens написав:
  Plt написав:Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?


Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
Plt
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:43

  Plt написав:
  sens написав:
  Plt написав:Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?


Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет

Спочатку письмова заява по суті події в найближче від-ня ощАду, а після отримання відповіді, якщо вона вас не задовольнить, то подавайте заяву у Поліцію.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:34

Re: Ощадбанк

Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:38

  1finanсier написав:Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.

У ощАда шо свій, шо чужий -- однаково по тарифах.
По 20К - нашару, далі 0.5%+5 кажись :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:07

Re: Ощадбанк

Банк доставляет карты за границу?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:45

  Howl написав:Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство :?:
sens
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