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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 10:17
sens написав: Plt написав:
Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?
Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
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Додано: Чет 11 січ, 2024 13:43
Plt написав: sens написав: Plt написав:
Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?
Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
Спочатку письмова заява по суті події в найближче від-ня ощАду, а після отримання відповіді, якщо вона вас не задовольнить, то подавайте заяву у Поліцію.
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Додано: Пон 15 січ, 2024 20:34
Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
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1finanсier
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Додано: Пон 15 січ, 2024 22:38
1finanсier написав:
Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
У ощАда шо свій, шо чужий -- однаково по тарифах.
По 20К - нашару, далі 0.5%+5 кажись
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Додано: Вів 16 січ, 2024 12:07
Банк доставляет карты за границу?
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Howl
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Додано: Вів 16 січ, 2024 14:45
Howl написав:
Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство
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sens
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Додано: Вів 16 січ, 2024 15:49
Amethyst написав: 1finanсier написав:
Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
У ощАда шо свій, шо чужий -- однаково по тарифах.
По 20К - нашару, далі 0.5%+5 кажись
Не дав під 0 переказати чужим п2п - "недостатньо коштів" - значить якась комса таки є
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1finanсier
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Додано: Сер 17 січ, 2024 09:16
sens написав: Howl написав:
Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство
Я никогда не пользовался подобной услугой, поэтому без понятия. У пенсионеров истёк срок действия карт + у одного из них банкомат карту съел и банк банкомата, скорее всего, её не отдаст. Ищем решение проблемы.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 10:32
Howl написав: sens написав: Howl написав:
Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство
Я никогда не пользовался подобной услугой, поэтому без понятия. У пенсионеров истёк срок действия карт + у одного из них банкомат карту съел и банк банкомата, скорее всего, её не отдаст. Ищем решение проблемы.
Нфс є в телефоні у шановних пенсіонерів , додаток Ощадбанк, картки інших банків?
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sens
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