RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 67686970

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:17

  sens написав:
  Plt написав:Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?


Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет
Plt
 
Повідомлень: 3
З нами з: 10.01.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 13:43

  Plt написав:
  sens написав:
  Plt написав:Посоветуйте куда обращаться если Ощад начнет мутить?
Значит пополнял я в их терминале свою карту на 50000 и он не засчитал, подал заявку сегодня пришли 44250.
Не доплатили 5750! Завтра буду идти в банк.
Если они пойдут в отказ куда нужно обращаться тогда будет?
доказова база - квітанція,смс,фото екрана?


Так в том то и дело чек не дало , я внёс деньги нажал продолжить и все главный экран кто ж думал что такое будет

Спочатку письмова заява по суті події в найближче від-ня ощАду, а після отримання відповіді, якщо вона вас не задовольнить, то подавайте заяву у Поліцію.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4945
З нами з: 05.05.21
Подякував: 377 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 20:34

Re: Ощадбанк

Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 777
З нами з: 02.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2024 22:38

  1finanсier написав:Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.

У ощАда шо свій, шо чужий -- однаково по тарифах.
По 20К - нашару, далі 0.5%+5 кажись :shock:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4945
З нами з: 05.05.21
Подякував: 377 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 12:07

Re: Ощадбанк

Банк доставляет карты за границу?
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:45

  Howl написав:Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство :?:
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 15:49

  Amethyst написав:
  1finanсier написав:Хтоть тестив, скільки коштуватиме чужий п2п з Моєї карти?
Щось не знайшов в тарифах.

У ощАда шо свій, шо чужий -- однаково по тарифах.
По 20К - нашару, далі 0.5%+5 кажись :shock:

Не дав під 0 переказати чужим п2п - "недостатньо коштів" - значить якась комса таки є
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 777
З нами з: 02.09.19
Подякував: 279 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 09:16

Re: Ощадбанк

  sens написав:
  Howl написав:Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство :?:
Я никогда не пользовался подобной услугой, поэтому без понятия. У пенсионеров истёк срок действия карт + у одного из них банкомат карту съел и банк банкомата, скорее всего, её не отдаст. Ищем решение проблемы.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1065 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:32

  Howl написав:
  sens написав:
  Howl написав:Банк доставляет карты за границу?
ви про консульство :?:
Я никогда не пользовался подобной услугой, поэтому без понятия. У пенсионеров истёк срок действия карт + у одного из них банкомат карту съел и банк банкомата, скорее всего, её не отдаст. Ищем решение проблемы.

Нфс є в телефоні у шановних пенсіонерів , додаток Ощадбанк, картки інших банків?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 67686970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11005)
17.01.2024 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.