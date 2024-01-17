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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45

Re: Ощадбанк

  Howl написав:немає + у них паспорт громадянина України у вигляді книжечки, тому оформити картки інших банків під великим питанням.
Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
Amethyst
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  #<1 ... 68697071
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