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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45
Howl написав:
немає + у них паспорт громадянина України у вигляді книжечки, тому оформити картки інших банків під великим питанням.
Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
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