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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 68697071

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45

Re: Ощадбанк

  Howl написав:немає + у них паспорт громадянина України у вигляді книжечки, тому оформити картки інших банків під великим питанням.
Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 20:34

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 22:27

  Howl написав:
  Amethyst написав:Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.

Похоже, шо нуна топать в консульство и делать таки и пласмаску и загранник (
Amethyst
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  #<1 ... 68697071
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