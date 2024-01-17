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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45
Howl написав:
немає + у них паспорт громадянина України у вигляді книжечки, тому оформити картки інших банків під великим питанням.
Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
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Amethyst
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:34
Amethyst написав:
Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.
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Howl
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:27
Howl написав: Amethyst написав:
Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.
Похоже, шо нуна топать в консульство и делать таки и пласмаску и загранник (
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Amethyst
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