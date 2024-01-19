Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 17 січ, 2024 20:34
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 17 січ, 2024 22:27
Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:12
Хтось пробував додати b]доларову валютну/b] картку Ощадбанка до сервісів типу PayPal, Skrill etc. ?
І ще питання, що говорять українські банки та український фінмоніторинг щодо такої операції? Теоретично це допускається,
Валюта:
якщо у вас валютна картка, то ви можете відправляти перекази на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) у межах 100 000 грн на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. В цей ліміт входять і операції quasi cash, а також перекази на власні закордонні рахунки та картки;
але хотілося б дізнатися з перших рук.
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