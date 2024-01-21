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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2024 13:45
Howl написав:
немає + у них паспорт громадянина України у вигляді книжечки, тому оформити картки інших банків під великим питанням.
Ну закордонник у них же є. Тобто через Дію можна купу необанків наоформлювати
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Amethyst
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Додано: Сер 17 січ, 2024 20:34
Amethyst написав:
Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.
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Howl
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Додано: Сер 17 січ, 2024 22:27
Howl написав: Amethyst написав:
Ну закордонник у них же є.
Немає. Вони перетинали кордон на початку введення воєнного стану, коли можна їм було виїхати за паспортом громадянина України зразка 1994 року.
Похоже, шо нуна топать в консульство и делать таки и пласмаску и загранник (
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Amethyst
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Додано: П'ят 19 січ, 2024 16:12
Хтось пробував додати доларову валютну картку Ощадбанка до сервісів типу PayPal, Skrill etc. ?
І ще питання, що говорять українські банки та український фінмоніторинг щодо такої операції? Теоретично це допускається,
Валюта:
якщо у вас валютна картка, то ви можете відправляти перекази на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) у межах 100 000 грн на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. В цей ліміт входять і операції quasi cash, а також перекази на власні закордонні рахунки та картки;
але хотілося б дізнатися з перших рук.
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shutatob
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Додано: Суб 20 січ, 2024 08:57
shutatob написав:Хтось пробував додати доларову валютну картку Ощадбанка до сервісів типу PayPal, Skrill etc. ?
І ще питання, що говорять українські банки та український фінмоніторинг щодо такої операції? Теоретично це допускається,
Валюта:
якщо у вас валютна картка, то ви можете відправляти перекази на картку іноземного банку (Р2Р-перекази) у межах 100 000 грн на місяць в еквіваленті з усіх рахунків в іноземній валюті. В цей ліміт входять і операції quasi cash, а також перекази на власні закордонні рахунки та картки;
але хотілося б дізнатися з перших рук.
Я зміг додати дол картку до paypal, операції пройшли, останні пів року не пробував. Щодо p2p теж працює, але через які сервіси?….
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:25
После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
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Howl
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Додано: Нед 21 січ, 2024 15:35
Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?
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