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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2024 11:44
Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:45
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?
Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.
Тобто Ви там тримаєте валюту?
Я тримаю. Задоволен.
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Додано: Пон 22 січ, 2024 12:13
vadymbanker написав:
Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.
Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает.
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