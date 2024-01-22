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Обслуговування в українських
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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:44

Re: Ощадбанк

Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:45

Re: Ощадбанк

Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?

Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.

Тобто Ви там тримаєте валюту?
Я тримаю. Задоволен.
vadymbanker
 
Повідомлень: 857
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 12:13

  vadymbanker написав:
Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.

Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает.
acsir
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  #<1 ... 69707172
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