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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 69707172 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Ощадбанк 2.5 5 18 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 28% 5 2- Погане. Некомпетентне. 22% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 33% 6 4- Добре. Як і повинно бути. 6% 1 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 11% 2 Всього голосів : 18 Додано: Пон 22 січ, 2024 10:45 Re: Ощадбанк Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав: Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр? Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?

Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку. Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.

Тобто Ви там тримаєте валюту? Тобто Ви там тримаєте валюту? Я тримаю. Задоволен. Я тримаю. Задоволен. vadymbanker Повідомлень: 857 З нами з: 05.06.16 Подякував: 4 раз. Подякували: 100 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 22 січ, 2024 11:13 vadymbanker написав: Howl написав: После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре? В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг. В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.

Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает. Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает. acsir

Повідомлень: 502 З нами з: 22.02.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 79 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 січ, 2024 22:34 sens написав: Investor_K написав: Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр? Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?

Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку. Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.

Та нууу... Прям відмовила вас тьотя по телефону каси замовити доляр? Та нууу... Прям відмовила вас тьотя по телефону каси замовити доляр? 24589 Повідомлень: 27 З нами з: 08.06.23 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 69707172 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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