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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 69707172

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 10:45

Re: Ощадбанк

Investor_K написав:
  sens написав:
  Investor_K написав:Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?

Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.

Тобто Ви там тримаєте валюту?
Я тримаю. Задоволен.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 січ, 2024 11:13

  vadymbanker написав:
Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.

Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает.
acsir
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2024 22:34

  sens написав:
  Investor_K написав:Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?

Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.

Та нууу... Прям відмовила вас тьотя по телефону каси замовити доляр?
24589
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 17:35

Нагадайте, будь ласка, ощАд приймає сепи у вихідні (сьогодні)?
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 січ, 2024 18:46

Сам же і відповім - тестовый сеп з Сенсу долетів за 38 хвилин. в додатку ощада і квитанції показує, що виконано, але чомусь час операції 00.00. Може пізніше роздуплиться.
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:43

Re: Ощадбанк

Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 21:56

  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

Мало шансов. А зачем именно Море, в ней же нет никакого особого смысла.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 січ, 2024 22:52

  Feh14 написав:
  1finanсier написав:Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)

Мало шансов. А зачем именно Море, в ней же нет никакого особого смысла.

Пільговий період треба
1finanсier
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  #<1 ... 69707172
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