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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 22 січ, 2024 10:45
Investor_K написав: sens написав: Investor_K написав:
Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?
Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.
Тобто Ви там тримаєте валюту?
Я тримаю. Задоволен.
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vadymbanker
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Додано: Пон 22 січ, 2024 11:13
vadymbanker написав:
Howl написав:После оформления цифровой карты ПИН-код от неё автоматом приходить в SMS или надо его заказывать через Софию в контакт-центре?
В чат боте тг, там инструкция, будет входящий звонок от них после тг.
Я открывал цифру в декабре. Нужный мне пин код заказал у Софии. Ничего сложного. Необходимые условия - нормальная связь и исправный микрофон. И попытайтесь заранее сформулировать и проговорить отчетливо предложения, которые собираетесь озвучить роботу. Заикания и бубнение с паузами она не понимает.
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acsir
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Додано: Чет 25 січ, 2024 22:34
sens написав: Investor_K написав:
Якщо тримати доллари в Ощаді - як вони їх віддають? Є геморр?
Ні , до 11 на касі особисто, потім вам телефонують коли вони на відділенні. Я 05 січня замовляв у Києві , зателефонували в цю п'ятницю,знову був у Києві, також перевипускав валютну картку.
Та нууу... Прям відмовила вас тьотя по телефону каси замовити доляр?
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Додано: Суб 27 січ, 2024 17:35
Нагадайте, будь ласка, ощАд приймає сепи у вихідні (сьогодні)?
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Oberon
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Додано: Суб 27 січ, 2024 18:46
Сам же і відповім - тестовый сеп з Сенсу долетів за 38 хвилин. в додатку ощада і квитанції показує, що виконано, але чомусь час операції 00.00. Може пізніше роздуплиться.
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Oberon
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:43
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
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1finanсier
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Додано: Вів 30 січ, 2024 21:56
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Мало шансов. А зачем именно Море, в ней же нет никакого особого смысла.
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Feh14
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Додано: Вів 30 січ, 2024 22:52
Feh14 написав: 1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
Мало шансов. А зачем именно Море, в ней же нет никакого особого смысла.
Пільговий період треба
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1finanсier
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