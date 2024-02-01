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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2024 12:13
lov2108 написав:
Шановні, підкажіть, як без значних втрат забрати кошти гривню з мій рахунок або моя карта?
Я так розумію з мій рахунок до 20т без комісії. А СЕП - 0.5%.
А ще?
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:15
Колхозбанк все же было бы правильнее.
Приложение не открывается, до службы поддержки дозвониться невозможно
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:17
diagnostika написав:
Колхозбанк все же было бы правильнее.
Приложение не открывается, до службы поддержки дозвониться невозможно
Преміальна картка і особистий менеджер
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Додано: Сер 31 січ, 2024 19:29
Investor_K
У других без этих сложных ходов получается
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:01
Клиент заграницей, банкомат "съел" карту из-за сбоя, на карту поступает пенсия. Оказывается, что при блокировке карты нельзя переводить средства между своими счетами (ну в новом приложении точно) + блокируется доступ в интернет-банкинг (веб), если по данной карте была сделана регистрация.
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Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17
Howl написав:
Клиент заграницей, банкомат "съел" карту из-за сбоя, на карту поступает пенсия. Оказывается, что при блокировке карты нельзя переводить средства между своими счетами (ну в новом приложении точно) + блокируется доступ в интернет-банкинг (веб), если по данной карте была сделана регистрация.
Каменный век...
Може Жижитал выпустить у кабине. И через Кабину ПФУ (нужен КЕП) перепривязать пенсию.
Вот Жижидал-допку у меня не получилось сделать. Только через новый картсчет (
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