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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 12:13

  lov2108 написав:Шановні, підкажіть, як без значних втрат забрати кошти гривню з мій рахунок або моя карта?
Я так розумію з мій рахунок до 20т без комісії. А СЕП - 0.5%.
А ще?

каса ОБ
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:15

Re: Ощадбанк

Колхозбанк все же было бы правильнее.
Приложение не открывается, до службы поддержки дозвониться невозможно
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:17

  diagnostika написав:Колхозбанк все же было бы правильнее.
Приложение не открывается, до службы поддержки дозвониться невозможно

Преміальна картка і особистий менеджер
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 31 січ, 2024 19:29

Investor_K
У других без этих сложных ходов получается
diagnostika
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:01

Re: Ощадбанк

Клиент заграницей, банкомат "съел" карту из-за сбоя, на карту поступает пенсия. Оказывается, что при блокировке карты нельзя переводить средства между своими счетами (ну в новом приложении точно) + блокируется доступ в интернет-банкинг (веб), если по данной карте была сделана регистрация.
Каменный век...
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17

  Howl написав:Клиент заграницей, банкомат "съел" карту из-за сбоя, на карту поступает пенсия. Оказывается, что при блокировке карты нельзя переводить средства между своими счетами (ну в новом приложении точно) + блокируется доступ в интернет-банкинг (веб), если по данной карте была сделана регистрация.
Каменный век...

Може Жижитал выпустить у кабине. И через Кабину ПФУ (нужен КЕП) перепривязать пенсию.
Вот Жижидал-допку у меня не получилось сделать. Только через новый картсчет (
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:18

Re: Ощадбанк

Amethyst, диджитал с отдельным счётом уже есть. Делали на тот случай, чтобы в банке были карты с актуальным сроком.

Просто к тому счёту не только пенсия привязана, но и пара других выплат. Их может быть проблематично изменить реквизиты зачисления.

Ещё момент с ПИНом от диджитал карты — надо его получить. В общем, трудностей хватает.

По текущей ситуации. Ощад это не тот банк, с которым следует длительно ехать заграницу.
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:44

  Howl написав:Amethyst, диджитал с отдельным счётом уже есть. Делали на тот случай, чтобы в банке были карты с актуальным сроком.

Просто к тому счёту не только пенсия привязана, но и пара других выплат. Их может быть проблематично изменить реквизиты зачисления.

Ещё момент с ПИНом от диджитал карты — надо его получить. В общем, трудностей хватает.

По текущей ситуации. Ощад это не тот банк, с которым следует длительно ехать заграницу.

Шоб його отримати треба в чатботі ущаду в тг замовити дзвінок і вам подзвонить IVR. Бо я так розумію ви про дзвінок вихідіний в роумінгу.
А картку стару ви вже в них навряд розлочіте. Хіба дзвонити в підтримку і казати, що картка на руках є.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 00:46

Re: Ощадбанк

Нещодавно банк підключив функцію у Viber, яка дозволяє через Viber телефонувати до контакт-центру. Усе аналогічно, як при дзвінку зі звичайного телефону.
Деталі тут: https://www.oschadbank.ua/news/osad-per ... iv-u-viber

Це дозволило з роумінгу пенсіонеру зателефонувати й через робота Софію встановити ПІН. Удалося не з першого разу, але питання вирішили успішно. До створених цифрових карток уже є ПІН, пенсіонеру тепер залишається перевірити працездатність у банкоматі, використовуючи NFC телефону й потім можна вирішувати питання зі зміною реквізитів для отримання пенсії.

Усім дякую за увагу й підказки!
Howl
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