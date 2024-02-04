каса ОБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 січ, 2024 12:13
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:15
Re: Ощадбанк
Колхозбанк все же было бы правильнее.
Приложение не открывается, до службы поддержки дозвониться невозможно
Додано: Сер 31 січ, 2024 19:17
Додано: Чет 01 лют, 2024 23:01
Re: Ощадбанк
Клиент заграницей, банкомат "съел" карту из-за сбоя, на карту поступает пенсия. Оказывается, что при блокировке карты нельзя переводить средства между своими счетами (ну в новом приложении точно) + блокируется доступ в интернет-банкинг (веб), если по данной карте была сделана регистрация.
Каменный век...
Додано: Чет 01 лют, 2024 23:17
Може Жижитал выпустить у кабине. И через Кабину ПФУ (нужен КЕП) перепривязать пенсию.
Вот Жижидал-допку у меня не получилось сделать. Только через новый картсчет (
Додано: П'ят 02 лют, 2024 01:18
Re: Ощадбанк
Amethyst, диджитал с отдельным счётом уже есть. Делали на тот случай, чтобы в банке были карты с актуальным сроком.
Просто к тому счёту не только пенсия привязана, но и пара других выплат. Их может быть проблематично изменить реквизиты зачисления.
Ещё момент с ПИНом от диджитал карты — надо его получить. В общем, трудностей хватает.
По текущей ситуации. Ощад это не тот банк, с которым следует длительно ехать заграницу.
Додано: П'ят 02 лют, 2024 07:44
Шоб його отримати треба в чатботі ущаду в тг замовити дзвінок і вам подзвонить IVR. Бо я так розумію ви про дзвінок вихідіний в роумінгу.
А картку стару ви вже в них навряд розлочіте. Хіба дзвонити в підтримку і казати, що картка на руках є.
Додано: Нед 04 лют, 2024 00:46
Re: Ощадбанк
Нещодавно банк підключив функцію у Viber, яка дозволяє через Viber телефонувати до контакт-центру. Усе аналогічно, як при дзвінку зі звичайного телефону.
Деталі тут:
Це дозволило з роумінгу пенсіонеру зателефонувати й через робота Софію встановити ПІН. Удалося не з першого разу, але питання вирішили успішно. До створених цифрових карток уже є ПІН, пенсіонеру тепер залишається перевірити працездатність у банкоматі, використовуючи NFC телефону й потім можна вирішувати питання зі зміною реквізитів для отримання пенсії.
Усім дякую за увагу й підказки!
Додано: Нед 04 лют, 2024 09:13
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
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