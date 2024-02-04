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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 09:20
lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:40
sens написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
О, дякую. Точно. Тож я можу через НФС картку прикласти до пос-терміналу.
А від якої суми тре замовляти кошти? 20+, 50+, 100+?
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:51
lov2108 написав: sens написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
О, дякую. Точно. Тож я можу через НФС картку прикласти до пос-терміналу.
А від якої суми тре замовляти кошти? 20+, 50+, 100+?
В касі Ощада nfc не працює, нажаль. Але ви можете знайти nfc банкомат будь якого банку та зняти використовуючи nfc, я з ощад цифрової знімав в nfc приват банкоматі, дуже зручно, без комісії.
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