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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 09:20
lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
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sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:40
sens написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
О, дякую. Точно. Тож я можу через НФС картку прикласти до пос-терміналу.
А від якої суми тре замовляти кошти? 20+, 50+, 100+?
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lov2108
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Додано: Нед 04 лют, 2024 09:51
lov2108 написав: sens написав: lov2108 написав:
Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий
О, дякую. Точно. Тож я можу через НФС картку прикласти до пос-терміналу.
А від якої суми тре замовляти кошти? 20+, 50+, 100+?
В касі Ощада nfc не працює, нажаль. Але ви можете знайти nfc банкомат будь якого банку та зняти використовуючи nfc, я з ощад цифрової знімав в nfc приват банкоматі, дуже зручно, без комісії.
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vadymbanker
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Додано: Нед 04 лют, 2024 12:15
vadymbanker написав:
Але ви можете знайти nfc банкомат будь якого банку та зняти використовуючи nfc, я з ощад цифрової знімав в nfc приват банкоматі, дуже зручно, без комісії.
Але ж в АТМ ви зможете БЕЗКОШТОВНО зняти не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
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Amethyst
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:13
Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
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sens
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:34
sens написав: Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
Це не вiрно. В тарифах дiйсно це прописано(два раза на місяць безкоштовних зняття), АЛЕ, є Нотатка внизу в ціх самих тарифах, що на період воєнного стану, це обмеження не діє. Це 100%
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Додано: Нед 04 лют, 2024 13:40
lov2108 написав:Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Будьте впевнені, що саме у вас ТП мій рахунок, а не ТП моя картка, з мій рахунок в банкоматах Ощада безлім зняття(ви навіть зможете можливо знайти Ощад nfc банкомат), а вот ліміт на зняття з інших банкоматів з мій рахунок всього ₴10k. Зняття з моя картка з будь яких банкоматів сумарно ₴20k. Перепровірите який саме у вас ТП можно в телеграм.
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