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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 09:51

Re: Ощадбанк

lov2108 написав:
  sens написав:
  lov2108 написав:Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?

Я пенсію знімаю на касі. Прошу через нфс в телефоні,мені пропонують надати паспорт та картку. Віртуальної немає але нфс для фізичної і віртуальної алгоритм однаковий

О, дякую. Точно. Тож я можу через НФС картку прикласти до пос-терміналу.
А від якої суми тре замовляти кошти? 20+, 50+, 100+?
В касі Ощада nfc не працює, нажаль. Але ви можете знайти nfc банкомат будь якого банку та зняти використовуючи nfc, я з ощад цифрової знімав в nfc приват банкоматі, дуже зручно, без комісії.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 12:15

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:Але ви можете знайти nfc банкомат будь якого банку та зняти використовуючи nfc, я з ощад цифрової знімав в nfc приват банкоматі, дуже зручно, без комісії.
Але ж в АТМ ви зможете БЕЗКОШТОВНО зняти не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:13

Re: Ощадбанк

  Amethyst написав:не більше 20К/міс, а в касі -- анлім

не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
sens
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:34

Re: Ощадбанк

sens написав:
  Amethyst написав:не більше 20К/міс, а в касі -- анлім

не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
Це не вiрно. В тарифах дiйсно це прописано(два раза на місяць безкоштовних зняття), АЛЕ, є Нотатка внизу в ціх самих тарифах, що на період воєнного стану, це обмеження не діє. Це 100%
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 13:40

Re: Ощадбанк

lov2108 написав:Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Будьте впевнені, що саме у вас ТП мій рахунок, а не ТП моя картка, з мій рахунок в банкоматах Ощада безлім зняття(ви навіть зможете можливо знайти Ощад nfc банкомат), а вот ліміт на зняття з інших банкоматів з мій рахунок всього ₴10k. Зняття з моя картка з будь яких банкоматів сумарно ₴20k. Перепровірите який саме у вас ТП можно в телеграм.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:19

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:ТП мій рахунок, а не ТП моя картка
МійРахунок видають під депо. Його поповнення безготівкою буде з коміс (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:24

Ощадбанк

Amethyst написав:
  vadymbanker написав:ТП мій рахунок, а не ТП моя картка
МійРахунок видають під депо. Його поповнення безготівкою буде з коміс (
Ні, це все змінилась давно.
Під депо та власні потреби, - ТП Моя Картка, а Мій Рахунок під пенсії та соц. виплати.
На ВСІ ТП безготівкові поповнення без комісії! На ВСІ! Само собою і готівкою теж без комісії.

https://www.oschadbank.ua/uploads/3/168 ... 04_01.xlsx
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 14:40

  vadymbanker написав:
Amethyst написав:
  vadymbanker написав:ТП мій рахунок, а не ТП моя картка
МійРахунок видають під депо. Його поповнення безготівкою буде з коміс (
Ні, це все змінилась давно.
Під депо та власні потреби, - ТП Моя Картка, а Мій Рахунок під пенсії та соц. виплати.
На ВСІ ТП безготівкові поповнення без комісії! На ВСІ! Само собою і готівкою теж без комісії.

https://www.oschadbank.ua/uploads/3/168 ... 04_01.xlsx

Бооже )
Ото перекрутили ж (
Ну так виходить, що МійРахунок теж не кожному пересічному доступен (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 18:32

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:
lov2108 написав:...Перепровірите який саме у вас ТП можно в телеграм.
А які пункти обирати, щоб подивитися назву ТП?
Howl
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