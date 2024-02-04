Amethyst написав:не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
Amethyst написав:не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
Це не вiрно. В тарифах дiйсно це прописано(два раза на місяць безкоштовних зняття), АЛЕ, є Нотатка внизу в ціх самих тарифах, що на період воєнного стану, це обмеження не діє. Це 100%
lov2108 написав:Шановні, а підкажіть, чи в касі банку можна зняти готівку в гривнах з віртуальної картки мій рахунок? Чи треба фізичну?
Будьте впевнені, що саме у вас ТП мій рахунок, а не ТП моя картка, з мій рахунок в банкоматах Ощада безлім зняття(ви навіть зможете можливо знайти Ощад nfc банкомат), а вот ліміт на зняття з інших банкоматів з мій рахунок всього ₴10k. Зняття з моя картка з будь яких банкоматів сумарно ₴20k. Перепровірите який саме у вас ТП можно в телеграм.
vadymbanker написав:ТП мій рахунок, а не ТП моя картка
МійРахунок видають під депо. Його поповнення безготівкою буде з коміс (
Ні, це все змінилась давно. Під депо та власні потреби, - ТП Моя Картка, а Мій Рахунок під пенсії та соц. виплати. На ВСІ ТП безготівкові поповнення без комісії! На ВСІ! Само собою і готівкою теж без комісії.
vadymbanker написав:ТП мій рахунок, а не ТП моя картка
МійРахунок видають під депо. Його поповнення безготівкою буде з коміс (
Ні, це все змінилась давно. Під депо та власні потреби, - ТП Моя Картка, а Мій Рахунок під пенсії та соц. виплати. На ВСІ ТП безготівкові поповнення без комісії! На ВСІ! Само собою і готівкою теж без комісії.