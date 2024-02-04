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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2024 23:27

  sens написав:
  Amethyst написав:не більше 20К/міс, а в касі -- анлім

не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно

4 рахунки, переказ в межах РУ на них,.замовлення налу і 400к да день в руках.
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