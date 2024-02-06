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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 23:27
sens написав: Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
4 рахунки, переказ в межах РУ на них,.замовлення налу і 400к да день в руках.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 06:48
24589 написав: sens написав: Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
4 рахунки, переказ в межах РУ на них,.замовлення налу і 400к да день в руках.
Твбв це відділення,а РУ це що ? Замовлення на одне твбв чи декілька? Переказ на рахунки - кому !? Комісії за переказ !!?? Зняття з рахунку !!!??? У мене з пенсійного і з депозитного ,з двох система не пропустила , на обидва рахунки трохи більше 100к
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sens
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Додано: Вів 06 лют, 2024 23:14
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.
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