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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 лют, 2024 23:27
sens написав: Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
4 рахунки, переказ в межах РУ на них,.замовлення налу і 400к да день в руках.
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Додано: Пон 05 лют, 2024 06:48
24589 написав: sens написав: Amethyst написав:
не більше 20К/міс, а в касі -- анлім
не перевіряв в Україні , коли нещодавно оновлював анкетні дані мені повідомили що гривневий депозит 400000 грн в лютому без комісій вийде зняти за 2 рази на касі по 100 000 грн , в березні два рази ще по 100 000 грн кожний . Не перевіряв твердження , тому потрохи гривню забираю через валютообмін по 500 баксів та 500 євро щомісячно
4 рахунки, переказ в межах РУ на них,.замовлення налу і 400к да день в руках.
Твбв це відділення,а РУ це що ? Замовлення на одне твбв чи декілька? Переказ на рахунки - кому !? Комісії за переказ !!?? Зняття з рахунку !!!??? У мене з пенсійного і з депозитного ,з двох система не пропустила , на обидва рахунки трохи більше 100к
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sens
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Додано: Вів 06 лют, 2024 23:14
1finanсier написав:
Панове, реально тут оформити картку море з нормальним кред лімітом (хоча б 20к+)? Працюючий. Без проблем в УБКІ (але знаю, що не для всих банків це достатня умова)
сьогодні під час актуалізації даних щодо надходжень на мої рахунки запитав про кредитку - чи продовжує банк політику видачі кредиток лише зарплатникам та пенсіонерам.
відповіли що можуть оформити і "зовнішнім клієнтам":
- до 15к без довідки про доходи
- до 50к з довідкою.(хоча спочатку прозвучало до 200к)
особисто не перевіряв бо вчора Дніпро відмовив в кредлімі(налив 0грн) та й довідку треба замовляти. почекаю місяць-два.
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:07
Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
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PUnder
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Додано: Сер 07 лют, 2024 12:11
PUnder написав:
Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
Пам'ятаю, що у ощАда можна відкрити депо і БЕЗ грошей. Ставка бронюється на 14дн, тобто якщо протягом отих 14 не поповните депо на початкову суму то він закриється.
От не пам'таю який ньюанс на саме внесення грошей при відкритті, бо я часто вносив початкову суму з різних банків СЕПом за 2..3 дні
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Amethyst
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