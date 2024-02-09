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Обслуговування в українських
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:15

  24589 написав:
  vadymbanker написав:
PUnder написав:Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
Ви депозит відкрили з нульовим балансом, тобто не зовсім правильно. Це не страшно. Просто його треба поповнити. Але не менше на початковой заданої суми.

Це як його так можна відкрити?

Ось у мене якось вийшло. Хоча на картці гроші були і при оформленні депо вказував сумму і звідки. Але чомусь відкрився з 0. Перший раз таке, я їм не одноразово перевідкривав депо і завжди було ок.
PUnder
 
Повідомлень: 1350
З нами з: 02.08.09
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  #<1 ... 73747576
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