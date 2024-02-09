24589 написав:vadymbanker написав:Ви депозит відкрили з нульовим балансом, тобто не зовсім правильно. Це не страшно. Просто його треба поповнити. Але не менше на початковой заданої суми.PUnder написав:Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
Це як його так можна відкрити?
Ось у мене якось вийшло. Хоча на картці гроші були і при оформленні депо вказував сумму і звідки. Але чомусь відкрився з 0. Перший раз таке, я їм не одноразово перевідкривав депо і завжди було ок.