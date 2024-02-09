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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:15
24589 написав: vadymbanker написав:
PUnder написав:Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
Ви депозит відкрили з нульовим балансом, тобто не зовсім правильно. Це не страшно. Просто його треба поповнити. Але не менше на початковой заданої суми.
Це як його так можна відкрити?
Ось у мене якось вийшло. Хоча на картці гроші були і при оформленні депо вказував сумму і звідки. Але чомусь відкрився з 0. Перший раз таке, я їм не одноразово перевідкривав депо і завжди було ок.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 14:52
Як дистанційно встановити фінансовий номер, контрольне слово
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:21
sens, фінансовий номер можна змінити через банкомат/POS-термінал, маючи чинну платіжну картку Ощадбанку. У противному випадку треба віддати відділення банку.
Це Ощад. Легко ніколи не буде
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 15:27
Howl написав:
sens, фінансовий номер можна змінити через банкомат/POS-термінал, маючи чинну платіжну картку Ощадбанку. У противному випадку треба віддати відділення банку.
Це Ощад. Легко ніколи не буде
В банкоматі як можна налаштувати фінномер
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 19:29
sens написав: Howl написав:
sens, фінансовий номер можна змінити через банкомат/POS-термінал, маючи чинну платіжну картку Ощадбанку. У противному випадку треба віддати відділення банку.
Це Ощад. Легко ніколи не буде
В банкоматі як можна налаштувати фінномер
Картка в банкомат, пін, загальне меню і там є щось про номер телефону. Поклацайте. Є ще в їхніх тумбах.
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Додано: П'ят 09 лют, 2024 21:11
sens написав:
В банкоматі як можна налаштувати фінномер
У банкоматі Ощаду обрати пункт щодо доступу до інтернет-банкінгу.
Зі собою треба мати новий номер, який будите вказувати.
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