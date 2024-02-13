PUnder написав:Таке питання: вчора відкривав батькам депозит в додатку. Сьогодні дивлюся депозит є але на ньому 0, а гроші на картці так і лежать. Раніше здається вони відразу там з'являлися, чи тепер треба в ручну ще додатково його поповнювати?
Ви депозит відкрили з нульовим балансом, тобто не зовсім правильно. Це не страшно. Просто його треба поповнити. Але не менше на початковой заданої суми.
Це як його так можна відкрити?
Ось у мене якось вийшло. Хоча на картці гроші були і при оформленні депо вказував сумму і звідки. Але чомусь відкрився з 0. Перший раз таке, я їм не одноразово перевідкривав депо і завжди було ок.
Howl написав:sens, фінансовий номер можна змінити через банкомат/POS-термінал, маючи чинну платіжну картку Ощадбанку. У противному випадку треба віддати відділення банку. Це Ощад. Легко ніколи не буде
В банкоматі як можна налаштувати фінномер
Картка в банкомат, пін, загальне меню і там є щось про номер телефону. Поклацайте. Є ще в їхніх тумбах.
https://minfin.com.ua/ua/company/oschad ... ew/304782/ Добрий день. На жаль змінити фінансовий номер телефону онлайн немає можливості. Якщо є доступ до старої сім карти, то клієнти можуть змінити телефон самостійно через банкомат або термінал. Якщо ж попередній телефон втрачено, то номер можна відновити тільки у відділенні Ощадбанку. Також зміна фін. номеру клієнта можлива довіреною особою, за умови, що в тексті довіреності чітко визначено право довіреної особи на зміну мобільного номеру клієнта.
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!