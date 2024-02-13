І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:12
І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
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