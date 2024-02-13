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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:12
sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28
24589 написав: sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
Дописати можливо в існуючу
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sens
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Додано: Вів 13 лют, 2024 22:31
24589 написав: sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
слышал про такие банковские капризы... Например, что нужно отдельно прописать возможность получить по доверенности выплаты с ФГВФО.
А нотариус свои услуги не оценивает по прогрессивной методе пропорционально количеству знаков такого текста ?
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