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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 лют, 2024 19:12
sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
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Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28
24589 написав: sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
Дописати можливо в існуючу
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sens
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Додано: Вів 13 лют, 2024 22:31
24589 написав: sens написав:
Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!
Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
слышал про такие банковские капризы... Например, что нужно отдельно прописать возможность получить по доверенности выплаты с ФГВФО.
А нотариус свои услуги не оценивает по прогрессивной методе пропорционально количеству знаков такого текста ?
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Додано: Суб 17 лют, 2024 18:53
Коллеги подскажите зачисляет ли ощад сэпы по выходным сейчас? Спасибо
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Кассандра
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Додано: Нед 18 лют, 2024 09:58
По додатковій картці нарахування в мінус,був трохи плюс , зараз мінус 76 грн. Дуже цікаво по пенсійному рахунку.
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sens
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Додано: Нед 18 лют, 2024 10:12
Кассандра написав:Коллеги подскажите зачисляет ли ощад сэпы по выходным сейчас? Спасибо
Да, зачисляет
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vadymbanker
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Додано: Нед 18 лют, 2024 10:19
sens написав:
Дуже цікаво по пенсійному рахунку.
Це ж Ощад
Дивиться виписку по рахунку. Мінус просто так не з'являється.
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Додано: Нед 18 лют, 2024 10:23
Если по цифровой карте получен на автоинформаторе ПИН-код, но по карте не было никаких операций с ПИН (была оплата в магазине через Google Pay), то через чат-бот система даёт сгенерировать электронную подпись и карту можно использовать для регистрации в Ощад24/7?
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