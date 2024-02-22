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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 74757677

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:12

  sens написав:Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!

І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 19:28

  24589 написав:
  sens написав:Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!

І не тільки в ушаді. Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.

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sens
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2024 22:31

  24589 написав:
  sens написав:Від себе додам , в довіреності зазвичай пишуть вчиняти всі дії , тільки в Ощадбанку вважають , що необхідно окремо дописати - встановлення або заміна фінансового номеру!!!

Багато хто хоче щоб було: в тому числі, але не виключно ... і по списку всьо на світі на сторінку.
слышал про такие банковские капризы... Например, что нужно отдельно прописать возможность получить по доверенности выплаты с ФГВФО.

А нотариус свои услуги не оценивает по прогрессивной методе пропорционально количеству знаков такого текста ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лют, 2024 18:53

Коллеги подскажите зачисляет ли ощад сэпы по выходным сейчас? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 09:58

Пенсійна мінус

По додатковій картці нарахування в мінус,був трохи плюс , зараз мінус 76 грн. Дуже цікаво по пенсійному рахунку.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:12

Re: Ощадбанк

Кассандра написав:Коллеги подскажите зачисляет ли ощад сэпы по выходным сейчас? Спасибо
Да, зачисляет
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:19

Re: Ощадбанк

  sens написав:Дуже цікаво по пенсійному рахунку.
Це ж Ощад :D
Дивиться виписку по рахунку. Мінус просто так не з'являється.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 18 лют, 2024 10:23

Re: Ощадбанк

Если по цифровой карте получен на автоинформаторе ПИН-код, но по карте не было никаких операций с ПИН (была оплата в магазине через Google Pay), то через чат-бот система даёт сгенерировать электронную подпись и карту можно использовать для регистрации в Ощад24/7?
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2024 00:19

  Howl написав:Если по цифровой карте получен на автоинформаторе ПИН-код, но по карте не было никаких операций с ПИН (была оплата в магазине через Google Pay), то через чат-бот система даёт сгенерировать электронную подпись и карту можно использовать для регистрации в Ощад24/7?

1) більш за все так
2) так. Там пін не треба. Якщо вже платили – значить картка активна. Ну і нащо вам 24/7, скачуйте вже новий «мобільний ощад».
UPD: просто «ощад»
24589
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лют, 2024 15:51

Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
candidat
 
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