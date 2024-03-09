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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:07

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sens
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:44

Re: Ощадбанк

candidat написав:Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
Овердрафт возможно будет, но комиссию за него в конце месяца не снимет. Обе операции пройдут по счету одновременно, так как в один день.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 17:18

за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 бер, 2024 22:35

  flysoulfly написав:за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?

Power Banking працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:59

  novichok написав:Power Banking працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.

швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:28

  KVV написав:
  novichok написав:Power Banking працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.

швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.

а в чем разница снимающему?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:19

Re: Ощадбанк

Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
amatorodessa
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:25

Re: Ощадбанк

Вчера и сегодня хотел сделать переказ с привата на ощад - ощад отбрасывает перевод и пишет " платіжна систкма тимчасово не працює ..". То вона не працює только у меня или у кого еще? Пробовал и с другого банка - тоже отбрасывает. Так может быть?
ringM57
 
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