Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:07
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sens
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Додано: П'ят 23 лют, 2024 11:44
candidat написав:Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
Овердрафт возможно будет, но комиссию за него в конце месяца не снимет. Обе операции пройдут по счету одновременно, так как в один день.
vadymbanker
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Додано: Сер 06 бер, 2024 17:18
за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?
flysoulfly
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Додано: Сер 06 бер, 2024 22:35
flysoulfly написав:
за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?
Power Banking
працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.
novichok
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:59
novichok написав: Power Banking
працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.
швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.
KVV
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Додано: Суб 09 бер, 2024 00:28
KVV написав: novichok написав: Power Banking
працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.
швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.
а в чем разница снимающему?
flysoulfly
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:19
Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
amatorodessa
Повідомлень: 91
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:25
Вчера и сегодня хотел сделать переказ с привата на ощад - ощад отбрасывает перевод и пишет " платіжна систкма тимчасово не працює ..". То вона не працює только у меня или у кого еще? Пробовал и с другого банка - тоже отбрасывает. Так может быть?
ringM57
Повідомлень: 83
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Додано: Суб 09 бер, 2024 09:51
amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Через кол центр або тг чат бот дізнайтесь точно, який ТП у вас за відповідній картки.
vadymbanker
Повідомлень: 872
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Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11
vadymbanker написав: amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Через кол центр або тг чат бот дізнайтесь точно, який ТП у вас за відповідній картки.
Дякую, перевірив через тг чат бот. Тепер у мене дві картки в тарифі "Моя картка" . А картки АТБ немає. Як її відкрити через мобільний додаток ?
amatorodessa
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