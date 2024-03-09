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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:39
amatorodessa написав: vadymbanker написав:
amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Через кол центр або тг чат бот дізнайтесь точно, який ТП у вас за відповідній картки.
Дякую, перевірив через тг чат бот. Тепер у мене дві картки в тарифі "Моя картка" . А картки АТБ немає. Як її відкрити через мобільний додаток ?
Друга картка цифрова, я так розумію?
Visa або Master?
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