Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 бер, 2024 13:39
amatorodessa написав: vadymbanker написав: amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Через кол центр або тг чат бот дізнайтесь точно, який ТП у вас за відповідній картки.
Дякую, перевірив через тг чат бот. Тепер у мене дві картки в тарифі "Моя картка" . А картки АТБ немає. Як її відкрити через мобільний додаток ?
Друга картка цифрова, я так розумію?
Visa або Master?
vadymbanker
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:42
vadymbanker написав: candidat написав:Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
Овердрафт возможно будет, но комиссию за него в конце месяца не снимет. Обе операции пройдут по счету одновременно, так как в один день.
1. По рахунку буде, відсотків не буде – да
2. Ні, більш за все не одночасно. По своїй інфраструктурі ощад проводить в цілому дуже швидко – власні банкомати, тумби, EPOS для C2C переказів – день в день. А от хто еквайрить чи взагалі механізм поповнення через A2C easypay мені не відомий, але навряд прям день в день.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:44
flysoulfly написав:
за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?
В нього ніколи їх і не було, наскільки мені відомо. Це такі в отп, агрікольці ніби є.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:44
KVV написав: novichok написав: Power Banking
працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.
швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.
Ще до ковіда так було)
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Додано: Суб 09 бер, 2024 20:45
amatorodessa написав:
Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Вона і є. Рахунок за таким тарифом, а тип картки та і вся тарифікація за АТБ
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