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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 13:39

Re: Ощадбанк

amatorodessa написав:
vadymbanker написав:
amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?
Через кол центр або тг чат бот дізнайтесь точно, який ТП у вас за відповідній картки.
Дякую, перевірив через тг чат бот. Тепер у мене дві картки в тарифі "Моя картка" . А картки АТБ немає. Як її відкрити через мобільний додаток ?
Друга картка цифрова, я так розумію?
Visa або Master?
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:42

  vadymbanker написав:
candidat написав:Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
Овердрафт возможно будет, но комиссию за него в конце месяца не снимет. Обе операции пройдут по счету одновременно, так как в один день.

1. По рахунку буде, відсотків не буде – да
2. Ні, більш за все не одночасно. По своїй інфраструктурі ощад проводить в цілому дуже швидко – власні банкомати, тумби, EPOS для C2C переказів – день в день. А от хто еквайрить чи взагалі механізм поповнення через A2C easypay мені не відомий, але навряд прям день в день.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:44

  flysoulfly написав:за последние месяцы Ощад не вводил комиссию за снятие в своих банкоматах с карт других украинских банков?

В нього ніколи їх і не було, наскільки мені відомо. Це такі в отп, агрікольці ніби є.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:44

  KVV написав:
  novichok написав:Power Banking працює.
Вчора знімав трохи наліка з карти УкрСіба, коміса не було.

швидше банкоматний роумінг цьому посприяв.

Ще до ковіда так було)
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 20:45

  amatorodessa написав:Подав заявку через мобільний додаток Ощадбанку на нову віртуальну картку АТБ. Однак замість неї відкрили картку Мій рахунок . Що це таке?

Вона і є. Рахунок за таким тарифом, а тип картки та і вся тарифікація за АТБ
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 09:58

Re: Ощадбанк

БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?!
Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 бер, 2024 11:27

  Миша-клиент написав:БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?!
Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!

Обмін валюти спричинив рух
sens
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 13:52

Закрити рахунок

Закривав рахунок, всетаки повідомлення приходять, дзвоню на гарячку, а рахунок не закритий.
Хтось підскаже як так закрити рахунок, не тільки в цьому банку, щоб реально він був закритий і вся інфо про клієнта була видалена з бази.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 16:53

  Raymond написав:Закривав рахунок, всетаки повідомлення приходять, дзвоню на гарячку, а рахунок не закритий.
Хтось підскаже як так закрити рахунок, не тільки в цьому банку, щоб реально він був закритий і вся інфо про клієнта була видалена з бази.

Рахунок закривається 30..45 кал. дн.
Особисті дані зберігаються до 5 років.
Їх можна спробувати видалити, написав заяву у банку. Але частіше менагери просто не розуміють як це зробити. Стукайте до нач. від-ня
Amethyst
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