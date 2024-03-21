candidat написав:Если пополнить карту Ощада через терминал EasyPay и в тот же день снять в банкомате Ощада, будет овердрафт?
Овердрафт возможно будет, но комиссию за него в конце месяца не снимет. Обе операции пройдут по счету одновременно, так как в один день.
1. По рахунку буде, відсотків не буде – да 2. Ні, більш за все не одночасно. По своїй інфраструктурі ощад проводить в цілому дуже швидко – власні банкомати, тумби, EPOS для C2C переказів – день в день. А от хто еквайрить чи взагалі механізм поповнення через A2C easypay мені не відомий, але навряд прям день в день.
БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?! Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!
Миша-клиент написав:БАНКУ: за час війни банк насписував комісію з валютних рахунків! Виявилося, як з НЕ активних! А яка може бути по ним активність, якщо за кордон - НЕ виїхати, тим більше, коли на в/службі?! Краще діда Панаса і НЕ скажеш про лояльність банку та інших банків до своїх клієнтів, які міняють свої тарифи на свою користь (НЕ змінюють їх на користь клієнтів з урахуванням "форс-мажору"): "Ось така-от хня, малята"!
Закривав рахунок, всетаки повідомлення приходять, дзвоню на гарячку, а рахунок не закритий. Хтось підскаже як так закрити рахунок, не тільки в цьому банку, щоб реально він був закритий і вся інфо про клієнта була видалена з бази.
Raymond написав:Закривав рахунок, всетаки повідомлення приходять, дзвоню на гарячку, а рахунок не закритий. Хтось підскаже як так закрити рахунок, не тільки в цьому банку, щоб реально він був закритий і вся інфо про клієнта була видалена з бази.
Рахунок закривається 30..45 кал. дн. Особисті дані зберігаються до 5 років. Їх можна спробувати видалити, написав заяву у банку. Але частіше менагери просто не розуміють як це зробити. Стукайте до нач. від-ня