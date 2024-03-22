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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 21:07

Re: Ощадбанк

  Raymond написав:Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23

  Amethyst написав:
  Raymond написав:Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!


можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
Raymond
 
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