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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:07
Raymond написав:
Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23
Amethyst написав: Raymond написав:
Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
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Raymond
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