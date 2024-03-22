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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 бер, 2024 21:07
Raymond написав:
Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23
Amethyst написав: Raymond написав:
Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
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Raymond
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Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:44
Raymond написав: Amethyst написав: Raymond написав:
Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
Якщо через тиждень після закриття картки виявиться якийсь технічний овердрафт чи перерахунок, то будуть потім пару років нараховувати вам на них борг.
Через два місяці потрібно обов'язково перевіряти, а ще краще - взяти довідку, що рахунок закритий.
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