Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
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Додано: Чет 21 бер, 2024 21:07
Re: Ощадбанк
Додано: П'ят 22 бер, 2024 14:23
можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
Додано: П'ят 22 бер, 2024 23:44
Якщо через тиждень після закриття картки виявиться якийсь технічний овердрафт чи перерахунок, то будуть потім пару років нараховувати вам на них борг.
Через два місяці потрібно обов'язково перевіряти, а ще краще - взяти довідку, що рахунок закритий.
Додано: Нед 24 бер, 2024 19:27
Re: Ощадбанк
Десь у 2020 році була оформлена "Моя картка" в тарифному плані "Мій комфорт", вона бралася виключно для реєстрації в "Ощад 24/7" через безкоштовні SMS до муніципальної картки в тарифному плані "Мій рахунок". У цьому році строк дії спливає. Якщо її банк перевипустить самостійно чи зроблять це у відділенні, то в якому тарифному плані буде нова картка?
Зараз потреба в картки Ощадбанку немає, але якщо залишати чинний рахунок, то в тарифі "Моя картка".
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