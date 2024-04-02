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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Ощадбанк 2.5 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
28%
5
2- Погане. Некомпетентне.
22%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
33%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
6%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 21 бер, 2024 22:07

Re: Ощадбанк

  Raymond написав:Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 15:23

  Amethyst написав:
  Raymond написав:Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!


можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 бер, 2024 00:44

  Raymond написав:
  Amethyst написав:
  Raymond написав:Закривав ще 2 роки тому, а ніхто так і не закрив.
Тоочно, може то тільки картку закрили, а не картрахунок?
Тьотя видала вам смужку паперу (ну буквально в 2..3см), де вказано, що рахунок буде закрито?!!


можливо і так, хоча ж картка привязана до рахунку, а по друге тьоті казав закрити все.

Якщо через тиждень після закриття картки виявиться якийсь технічний овердрафт чи перерахунок, то будуть потім пару років нараховувати вам на них борг.
Через два місяці потрібно обов'язково перевіряти, а ще краще - взяти довідку, що рахунок закритий.
acsir
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Повідомлення Додано: Нед 24 бер, 2024 20:27

Re: Ощадбанк

Десь у 2020 році була оформлена "Моя картка" в тарифному плані "Мій комфорт", вона бралася виключно для реєстрації в "Ощад 24/7" через безкоштовні SMS до муніципальної картки в тарифному плані "Мій рахунок". У цьому році строк дії спливає. Якщо її банк перевипустить самостійно чи зроблять це у відділенні, то в якому тарифному плані буде нова картка?

Зараз потреба в картки Ощадбанку немає, але якщо залишати чинний рахунок, то в тарифі "Моя картка".
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 25 бер, 2024 06:37

Re: Ощадбанк

Howl написав:Десь у 2020 році була оформлена "Моя картка" в тарифному плані "Мій комфорт", вона бралася виключно для реєстрації в "Ощад 24/7" через безкоштовні SMS до муніципальної картки в тарифному плані "Мій рахунок". У цьому році строк дії спливає. Якщо її банк перевипустить самостійно чи зроблять це у відділенні, то в якому тарифному плані буде нова картка?

Зараз потреба в картки Ощадбанку немає, але якщо залишати чинний рахунок, то в тарифі "Моя картка".
Мені здається, що вони більше не перевипускаються, і навіщо, коли є ТП Моя Картка, найкращий пакет. Я раджу вам просто закрити цей рахунок/карту.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:00

Такая петрушка получается. У отца-пенсионера две карточки "Ощадбанка". В мобильном приложении пытался сделать перевод на карту привата - даёт перевести только 200грн. Если больше, пишет "Ошибка сервера". Такая же фигня, когда он пытается сделать перевод с одной своей ощадовской карты на вторую свою ощадовскую карту. Получилось сделать четыре перевода по 200грн в день и больше не даёт. В отделение сходить не вариант, так как находимся не в Украине.
aleexxxx
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Повідомлення Додано: Вів 02 кві, 2024 00:03

  aleexxxx написав:Такая петрушка получается. У отца-пенсионера две карточки "Ощадбанка". В мобильном приложении пытался сделать перевод на карту привата - даёт перевести только 200грн. Если больше, пишет "Ошибка сервера". Такая же фигня, когда он пытается сделать перевод с одной своей ощадовской карты на вторую свою ощадовскую карту. Получилось сделать четыре перевода по 200грн в день и больше не даёт. В отделение сходить не вариант, так как находимся не в Украине.

Лимит в приложении смотрели?
IDAN
 
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