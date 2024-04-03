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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:09
v57 написав:
купити $$ онлайн в додатку є можливість?
хоча б на депозит?
не знайшов(
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