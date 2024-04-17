Платежі - Обмін валют
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:09
Додано: Сер 17 кві, 2024 06:46
Застосунок ощада
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52
Re: Ощадбанк
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся ([/quote]Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
|