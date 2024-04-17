|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:09
v57 написав:
купити $$ онлайн в додатку є можливість?
хоча б на депозит?
не знайшов(
Платежі - Обмін валют
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4551
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 291 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 кві, 2024 06:46
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16479
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18
sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5303
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1016 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23
Amethyst написав: sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16479
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 5303
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 1016 раз.
-
- Профіль
-
1
1
9
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52
Amethyst написав: sens написав: Amethyst написав:
[quote="5713636:sens"]Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся ([/quote]Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 878
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|