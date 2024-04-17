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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

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Ощадбанк 2.5 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
5
2- Погане. Некомпетентне.
21%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
37%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 03 кві, 2024 15:09

  v57 написав:купити $$ онлайн в додатку є можливість?
хоча б на депозит?
не знайшов(

Платежі - Обмін валют
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 06:46

Застосунок ощада

Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18

  sens написав:Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23

  Amethyst написав:
  sens написав:Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс

В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30

  sens написав:
  Amethyst написав:
  sens написав:Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс

В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?

От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу :lol:

ПС. МійРахунок я не користуюся (
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52

Re: Ощадбанк

Amethyst написав:
  sens написав:
  Amethyst написав:[quote="5713636:sens"]Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс

В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?

От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу :lol:

ПС. МійРахунок я не користуюся ([/quote]Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
vadymbanker
 
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