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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 кві, 2024 15:09
v57 написав:
купити $$ онлайн в додатку є можливість?
хоча б на депозит?
не знайшов(
Платежі - Обмін валют
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Додано: Сер 17 кві, 2024 06:46
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:18
sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
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Amethyst
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:23
Amethyst написав: sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:30
sens написав: Amethyst написав: sens написав:
Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
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Amethyst
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Додано: Сер 17 кві, 2024 09:52
Amethyst написав: sens написав: Amethyst написав:
[quote="5713636:sens"]Хто використовує,з яких карток у грн дає в своєму застосунку безкоштовно робити р2р переказ
З МояКартка 20К/міс
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся ([/quote]Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
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vadymbanker
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Додано: Сер 17 кві, 2024 10:54
vadymbanker написав: Amethyst написав: sens написав:
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо
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Amethyst
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:30
Amethyst написав: vadymbanker написав: sens написав:
В застосунку пенсійна - мій рахунок , кредитка - мій комфорт, депозит - моя картка . На мою картку власні кошти в застосунку як з комісією чи між рахунками безкоштовно? Пенсію фактично можна частково перекинути по р2р чи тільки готівка в касі безкоштовно?
От між рахунками (по ІБАН) можна спробувати, може і безкоштовно, але півдня переводитися буде.
От між своїми картками
теж буде в межах шарового ліміту 20К/міс
З МійКомфорт полюбе будь-куди буде з коміс!!
На час війни обнал через касу нашару анлім. Дуйте в чергу в касу
ПС. МійРахунок я не користуюся (
Якщо картки в межах однієї області, все безкоштовно
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Причому ощАд же не вказує шо от прям зараз зніме коміс, він просто вказує посилання на Тариф. Але коли вказуєш суму переказу в обріз під доступні кошти, то ощАд вказує, що коштів на переказ недостатньо
[/quote]
У відділенні щось плавають
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:33
sens написав:
У відділенні щось плавають
Ну а тоо!
Їм головне вас на страХівку нажухать, хоча б на куток у кімнаті!
Тестіть самі, на малих сумах або під обріз балансу )))
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Amethyst
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Додано: Сер 17 кві, 2024 11:37
Amethyst написав: sens написав:
У відділенні щось плавають
Ну а тоо!
Їм головне вас на страХівку нажухать, хоча б на куток у кімнаті!
Тестіть самі, на малих сумах або під обріз балансу )))
ще думаю яку суму сюди завести на картку є-підтримка якщо купити червневі овдп , так щоб не замовляти на касі готівку
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sens
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