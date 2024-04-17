|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35
sens написав:
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1702
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему