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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Ощадбанк 2.5 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
5
2- Погане. Некомпетентне.
21%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
37%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35

Re: Ощадбанк

  sens написав:У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
Кащей
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  #<1 ... 79808182
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