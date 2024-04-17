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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

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Ощадбанк 2.5 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
26%
5
2- Погане. Некомпетентне.
21%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
37%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
5%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35

Re: Ощадбанк

  sens написав:У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
Кащей
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Повідомлень: 1703
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Подякував: 217 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:01

  Кащей написав:
  sens написав:У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?

Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
sens
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Повідомлень: 16504
З нами з: 12.09.13
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29

Re: Ощадбанк

  sens написав:Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
Кащей
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Повідомлень: 1703
З нами з: 30.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 100 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41

  Кащей написав:
  sens написав:Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.

Про які копійки мова йде?
sens
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Повідомлень: 16504
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
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3
  #<1 ... 79808182
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