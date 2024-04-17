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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 кві, 2024 14:35
sens написав:
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
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Кащей
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:01
Кащей написав: sens написав:
У мене при переказі по номеру картки між своїми картками більше 20К вимагає оплати коміс 0.5%+5
Удалось с Мий Рахунок на Мою Картку в приложении сделать перевод без комиссии?
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29
sens написав:
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
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Кащей
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- Повідомлень: 1703
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- Подякували: 100 раз.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:41
Кащей написав: sens написав:
Пенсію треба очікувати,в квітні вже все познімав.
Жодної копійочки не залишили? Як вам так вдається.
Про які копійки мова йде?
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16504
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 905 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
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тему
|
Відповісти
на тему